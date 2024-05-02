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ddr22
Игра Sins of a Solar Empire II выйдет этим летом в Steam
Stardock и Ironclad Games объявили о выпуске игры Sins of a Solar Empire II на платформе Steam этим летом

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Sins of a Solar Empire II, которая ранее была доступна в раннем доступе в Epic Games Store, выйдет на платформе Steam этим летом, как объявили Stardock и Ironclad Games. Директор по издательству Stardock Брайан Клэр поделился новостью о скором выпуске игры на Steam и отметил, что за последний год они бесплатно обновляли контент в Epic Games Store, где игра получила положительные отзывы, и они очень ждут возможности поделиться своей работой с игроками на Steam.

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В Sins of a Solar Empire II возвращается раса Advent Unity с новыми элементами игры, тактикой и стратегическими возможностями. Игра предлагает динамическое изменение карты благодаря орбитальным планетам, заставляя игроков изменять свои стратегии. Улучшенные тактические сражения и новая экономическая модель позволяют игрокам настраивать свои миры в соответствии с производственными потребностями. Кроме того, игра предлагает новые фракции с уникальными способностями и возможностью игры в многопользовательском режиме до 10 игроков.


Stardock также поделилась планами будущих обновлений для игры, которые включают реформацию фракции Advent, улучшение искусственного интеллекта, обновленную систему голосов и музыки, систему видимого урона и инструменты для моддинга. Игроки также смогут насладиться новыми типами планет и картами.

#sins of a solar empire ii
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