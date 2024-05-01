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ddr22
Thermaltake представила двухбашенный процессорный кулер ASTRIA 600 ARGB
Кулер имеет никелированное медное основание и шесть медных тепловых трубок.

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Thermaltake представила новый процессорный кулер ASTRIA 600 ARGB, который имеет две башни для повышения площади рассеивания тепла. Кулер был впервые показан на выставке CES 2024 и считается самым тяжелым и крупным из линейки ASTRIA.

 

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Его конструкция включает никелированное медное основание и шесть медных тепловых трубок. Обе башни также имеют литые металлические верхние пластины с подсветкой из 18 светодиодов каждая. Кулер оснащен двумя 120-мм вентиляторами с подшипником, способными работать в диапазоне скоростей от 500 до 1800 об/мин.

 

Вентиляторы генерируют воздушный поток до 65 CFM при шуме до 26,8 дБА. Кулер может охлаждать процессоры мощностью до 265 Вт и поддерживает различные типы процессорных сокетов, включая LGA1700, LGA1851, LGA1200/LGA115x, AM5 и AM4. Одной из особенностей ASTRIA 600 ARGB является возможность установки модулей памяти высотой 1,5x, сохраняя при этом свободное пространство даже с установленными вентиляторами.

 

Также было отмечено, что зазоры между ребрами могут негативно сказываться на эффективности охлаждения, однако Thermaltake не предоставила комментариев по этому поводу. Некоторые пользователи также заинтересовались вопросом о диапазоне оборотов вентилятора, поскольку они предпочли бы иметь возможность остановить его полностью.


#thermaltake
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