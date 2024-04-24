Новое приложение "Калькулятор" для iPad может иметь такой же дизайн, как приложение в macOS 15

Apple анонсировала, что с выходом iPadOS 18 в этом году, после 14 лет, iPad наконец-то получит собственное приложение-калькулятор от компании. Пока неизвестно, будет ли оно отличаться от версии для iOS. Ранее сообщалось, что Apple работает над обновлением приложения "Заметки" на iPad, добавляя голосовые заметки и поддержку математики, что позволит выполнять сложные математические вычисления прямо внутри приложения. Возможно, новое приложение-калькулятор для iPad будет иметь похожий дизайн на версию для macOS 15. Приложение "Калькулятор" для iPad будет доступно вместе с iPadOS 18 в конце этого года и будет поддерживать все модели iPad, поддерживающие данную операционную систему. Новое приложение будет представлено на мероприятии WWDC 2024 в июне, где будет продемонстрирован его дизайн и функциональность. Apple также разрабатывает обновление для приложения "Заметки" на iPad, чтобы оно лучше соответствовало платформе и имело более глубокую интеграцию для сложных обозначений.



Новое приложение-калькулятор для iPad, возможно, будет иметь функции изменения размера окна и боковую панель, на которой будут отображаться прошлые вычисления и другая информация. Это будет первый случай, когда Apple выпустит официальное приложение-калькулятор для iPad, ранее пользователи использовали сторонние варианты из App Store. В общей сложности, анонсированные обновления iOS 18 и iPadOS 18 будут включать новые функции и улучшения, и разработчики компании позаботятся о том, чтобы и другие приложения получили обновления.