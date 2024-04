Компания Lenovo раскрыла планы по выпуску нового поколения портативных устройств Legion Go, заявив, что компания будет вкладывать значительные средства в этот сегмент.

Компания Lenovo объявила о планах выпустить новое поколение портативных компьютеров Legion Go и вложить значительные средства в развитие этого сегмента. На конференции Lenovo Innovate 2024 Клиффорд Чонг сообщил, что компания активно работает над разработкой новых решений и сосредоточена на улучшении существующих разработок, чтобы представить оптимальную итерацию новых портативных устройств Legion Go. Он также подчеркнул огромный потенциал этого сегмента устройств. Поэтому можно ожидать скорого выпуска Legion Go 2.

Lenovo уже тратит значительные ресурсы на усовершенствование текущей версии Legion Go с момента её запуска. За последние 6 месяцев они сделали много улучшений и продолжают работать над разработкой новых функций. Компания видит большой потенциал в этом сегменте продуктов и продолжает инвестировать, собираясь предложить еще больше возможностей в следующем поколении Legion Go.



Хочется надеяться, что новые портативные компьютеры будут на уровне конкурентов на рынке, таких как следующая итерация ROG Ally. Legion Go уже получил значительный успех продаж, и по всей видимости, Lenovo является доминирующей компанией в этом сегменте. Именно поэтому компания разрабатывает планы по расширению своего присутствия на рынке портативных устройств, чтобы привлечь еще больше потребителей.