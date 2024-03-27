В отчете ICSmart отмечается, что узел EUV 3-нм станет ключевым источником доходов TSMC в 2024 году, составляя 20% общей выручки компании

В отчете ICSmart отмечается, что узел EUV 3-нм станет ключевым источником доходов TSMC в 2024 году, составляя 20% общей выручки компании. Данное значение является впечатляющим для нового техпроцесса, особенно в контексте того, что TSMC одновременно разрабатывает несколько других технологических узлов, включая 4-нм и 5-нм EUV-узлы, 6-нм и 7-нм DUV-узлы, а также несколько старых зрелых техпроцессов.

Прогнозируется, что Apple станет главным клиентом TSMC. Это связано с возможностью использования данного техпроцесса 3-нм для производства текущих чипов A17 и M3, а также будущих чипов A18 и M4 для iPhone и MacBook нового поколения. Кроме того, следом за Apple в использовании 3-нм узла ожидается NVIDIA, AMD и, возможно, даже Intel.



В отчете также отмечается, что в 2025 году ожидается значительное увеличение выручки TSMC от узла 3-нм до 30% общей выручки компании. Это свидетельствует о возросшем спросе на данный техпроцесс и вере ключевых клиентов TSMC в его эффективность и конкурентоспособность.

В целом, отчет ICSmart подчеркивает важность и перспективность узла EUV 3-нм для TSMC в ближайшие годы. Ожидается, что он не только принесет значительное увеличение доходов компании, но и привлечет внимание ведущих игроков на рынке полупроводников, таких как Apple, NVIDIA, AMD и Intel.