Компания Cervoz представила новую серию твердотельных накопителей M.2 NVMe под названием T425, которая предназначена для использования в промышленных приложениях. Эти накопители выпускаются в компактных форм-факторах 2230 и 2242 и обладают высокой производительностью, что позволяет им занимать мало места. Серия T425 разработана специально для обеспечения надежности и эффективности и предлагает промышленные решения для встраиваемых систем и приложений с ограниченным пространством. Компактные размеры твердотельных накопителей серии T425 позволяют легко интегрировать их в небольшие устройства без вентиляторов, где внутреннее пространство ограничено. Накопители T425 прекрасно подходят для использования в различных устройствах, таких как автомобильные системы, ручные сканеры, медицинское оборудование и промышленные ПК. Эти накопители обеспечивают легкую модернизацию без потери емкости и производительности. Твердотельные накопители серии T425 имеют сбалансированную производительность, которая обеспечивает достаточную скорость для большинства промышленных задач. Скорость чтения достигает 1630 МБ/с, а скорость записи - 1455 МБ/с. Потребление энергии у этих накопителей ниже, чем у моделей PCIe Gen 4. Производительность T425 отличается высокой стабильностью, что очень важно для промышленных приложений, требующих высокоскоростной передачи данных. Накопители серии T425 также обладают надежностью и способностью работать в различных условиях. Они могут справиться с высокими температурами, обеспечивая стабильную работу при экстремальных условиях окружающей среды. Это делает их идеальным выбором для промышленных приложений, где надежность является одним из ключевых критериев выбора. Однако, несмотря на это, производители рекомендуют использовать дополнительную защиту от возможных внешних воздействий.



