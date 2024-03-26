Стартап Tiny Corp., основанный Джорджем Хотцем, решил отказаться от использования графических процессоров AMD Radeon в своей вычислительной системе TinyBox AI из-за проблем с прошивкой.

Компания Tiny Corp., основанная Джорджем Хотцем, в настоящее время занимается разработкой вычислительных систем искусственного интеллекта (ИИ) на базе графических процессоров (GPU) от AMD и NVIDIA. Однако, на прошлой неделе возникли проблемы с прошивкой графических процессоров AMD Radeon, что привело к тому, что компания рассматривает возможность отказа от использования этих процессоров. Изначально планировалось создание кластера TinyBox AI со стоимостью в 15 000 долларов, но из-за проблем с программным обеспечением и драйверами, компания начала эксперименты с альтернативными аппаратными решениями.

В то время как компания Tiny Corp. публикует информацию о своих ежедневных задачах и решении проблем в социальных сетях, на которых они активно отображают свои процессы разработки и принятие важных решений, можно отметить, что они быстро переместили свое внимание с графических процессоров AMD Radeon на NVIDIA GeForce. Компания приняла решение использовать графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4090. Тем не менее, сегодня было объявлено, что компания возобновляет работу над системой, основанной на графических процессорах AMD, признав, однако, возможные проблемы в работе с ними. Клиенты были предупреждены о возможных осложнениях.

Ожидается, что компания Tiny Corp. будет продавать оба варианта системы - с графическим процессором AMD Radeon за 15 000 долларов и с графическим процессором NVIDIA GeForce за 25 000 долларов. Важно отметить, что эти изменения связаны с проблемами, возникшими у компании с графическими процессорами AMD, и компания намерена устранить эти проблемы и определить оптимальное решение для своих клиентов.

В итоге, компания Tiny Corp. продолжает работу над созданием вычислительных систем ИИ на базе графических процессоров AMD и NVIDIA. Они столкнулись с проблемами при использовании графических процессоров AMD Radeon, но продолжают проводить эксперименты и работу над оптимальным аппаратным решением. Компания планирует предлагать своим клиентам два варианта системы - одну с графическим процессором AMD Radeon и другую с графическим процессором NVIDIA GeForce, несмотря на возможные проблемы, связанные с использованием графических процессоров AMD Radeon.