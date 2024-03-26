Kingston Digital, подразделение компании Kingston Technology Company, объявила о выпуске новой линейки твердотельных накопителей под названием i-Temp

Kingston Digital объявила о разработке новой линейки промышленных твердотельных накопителей под названием i-Temp. Эти накопители разработаны специально разработчиков систем и инженеров-проектировщиков, работающих в экстремальных условиях и нуждающихся в устройствах с широким диапазоном рабочих температур. Используя интерфейс SATA, эти SSD накопители будут доступны с емкостью от 128 ГБ до 1 ТБ и предназначены для таких устройств, как киоски самообслуживания, цифровые вывески, роботы, точки продаж, а также для военных и сельскохозяйственных приложений.

SSD накопители Kingston i-Temp SATA доступны в форм-факторах 2,5 дюйма и M.2 2280 и оснащены передовыми контроллерами SATA 3, 6 Гбит/с. Эти контроллеры автоматически выполняют выравнивание износа, сборку мусора и другие функции управления NAND Flash, обеспечивая высокую надежность и производительность до 20 раз больше, чем у жестких дисков. Все компоненты таких накопителей проходят тщательное тестирование и проверку, чтобы гарантировать их высокую работоспособность.



Специальное встроенное программное обеспечение, которое идет в комплекте с накопителями, обеспечивает терморегулирование с помощью дросселирования и отключения для защиты данных. Это позволяет накопителям работать в широком диапазоне рабочих температур от -40°C до 85°C. Эти твердотельные накопители предлагают улучшенную надежность и производительность, что делает их превосходной заменой для жестких дисков в условиях с низкой и высокой температурой.