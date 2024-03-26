Ранее Tiny Corp уже сотрудничала с AMD над оптимизацией программного обеспечения для искусственного интеллекта, и теперь они предлагают системы, использующие графические процессоры NVIDIA.

Компания Tiny Corp заявила о своей готовности предлагать системы искусственного интеллекта на базе AMD и NVIDIA по цене от $15 тыс. Более того, они рекомендуют выбирать продукты NVIDIA, если необходима гарантия, что "это просто работает".

Ранее Tiny Corp уже сотрудничала с AMD над оптимизацией программного обеспечения для искусственного интеллекта, и теперь они предлагают системы, использующие графические процессоры NVIDIA, по цене $25 тыс., а с графическими процессорами AMD - от $15 тыс.

Но недавно возникли разногласия между Tiny Corp и AMD, когда компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, просила AMD предоставить доступ к исходному коду библиотек прошивки графических процессоров, чтобы продолжить свою работу. Однако их просьба была отклонена.



Эти разногласия привели к тому, что Tiny Corp заявила о своих планах работать с другими производителями графических процессоров и представила систему, в которой используются шесть графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 4090. Однако использование продуктов NVIDIA привело к значительному повышению цены - $25 тыс., в то время как аналогичная система с графическими процессорами AMD стоит от $15 тыс.



Тем не менее, появление новых разработок и продуктов Tiny Corp вызывает определенное волнение в сообществе. Они упомянуты в источнике с названием "umr". Tiny Corp также заявляет о намерении продавать оба варианта систем - с графическими процессорами AMD и NVIDIA. Покупатели, делая предварительный заказ, смогут выбрать нужный им оптимальный вариант для своих потребностей.