Акции компании Fisker, производителя электромобилей, упали до 8 центов за штуку после того, как переговоры о потенциальной сделке с крупным автопроизводителем не увенчались успехом

Акции компании Fisker, производителя электромобилей, упали до 8 центов за штуку после того, как переговоры о потенциальной сделке с крупным автопроизводителем не увенчались успехом. Компания получила уведомление от автопроизводителя о прекращении переговоров, и в настоящее время исследует возможные альтернативы, включая банкротство, реструктуризацию долга и привлечение дополнительных средств на финансовых рынках.

В то же время, Lucid Group, другой производитель электромобилей, получил новые денежные вливания от саудовского инвестиционного фонда. Lucid Group верит в свою способность преодолеть слабый спрос и конкуренцию, опираясь на поддержку финансово обеспеченных благотворителей, таких как саудовцы. Тем не менее, вся отрасль электромобилей продолжает бороться с вызовами, особенно со стороны Китая.



Ситуация на рынке электромобилей подчеркивает слабый спрос и конкуренцию в отрасли. Компании, такие как Lucid Group, полагаются на поддержку богатых благотворителей, таких как саудовцы, чтобы продержаться на плаву. В то время как другие, включая Fisker, сталкиваются с финансовыми проблемами и могут столкнуться с банкротством или реструктуризацией долга. Все это свидетельствует о том, что электромобильная индустрия все еще имеет серьезные вызовы и препятствия, несмотря на свою популярность и потенциал роста.