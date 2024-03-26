Компания Thermaltake представила свой новый продукт - тестер питания Dr. Power III, который предназначен для проверки работоспособности различных разъемов блока питания

Компания Thermaltake представила свой новый продукт - тестер питания Dr. Power III, который предназначен для проверки работоспособности различных разъемов блока питания. Этот портативный тестер поддерживает новейший стандарт ATX12V v3.1 и обеспечивает удобство при проведении предварительных проверок и устранении неполадок в компьютерных системах.

Dr. Power III имеет дополнительный разъем 12+4pin, что позволяет тестировать блоки питания нового поколения, предназначенные для графических процессоров с высоким энергопотреблением. Для начала тестирования достаточно подключить кабели между блоком питания и Dr. Power III, нажать кнопку проверки, и тест начнется. Тестер поддерживает различные разъемы, включая 12+4pin, 24pin, PCIe 6/8pin, SATA, CPU 4/8pin и периферийные разъемы. Dr. Power III совместим со всеми современными блоками питания ATX и тщательно определяет боковые сигналы SENSE0/SENSE1 разъема PCIe 12+4pin, различая уровни мощности от 150 Вт до 600 Вт.

Особенностью Dr. Power III является наличие ЖК-дисплея, на котором отображаются выходные напряжения в режиме реального времени. Это позволяет легко отслеживать и контролировать состояние питания системы. Благодаря этому функционалу пользователи могут быстро обнаружить и устранить любые проблемы, связанные с питанием компьютера.

В целом, Thermaltake Dr. Power III представляет собой универсальное решение для тестирования блоков питания и обеспечивает простоту и надежность при проверке и контроле питания компьютерных систем. С его помощью пользователи могут без труда определить рабочее состояние разъемов блока питания и быть уверенными в стабильности питания своей системы. Тестер Dr. Power III с разъемом 12+4pin станет полезным инструментом для всех любителей DIY-решений и профессионалов в сфере компьютеров.