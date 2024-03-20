Apple может отказаться от выпуска более крупного 12,9-дюймового iPad Air и вместо этого выпустить только 10,9-дюймовую модель без изменений в дизайне

Apple может отказаться от выпуска более крупного 12,9-дюймового iPad Air и вместо этого выпустить только 10,9-дюймовую модель без изменений в дизайне. Вместе с этим, Apple также планирует провести обновление iPad Pro с значительными изменениями, включая внедрение OLED-дисплея. Некоторые источники сообщают о том, что компания перенесет фронтальную камеру и датчики Face ID в ландшафтную ориентацию у моделей iPad Pro и iPad Air для повышения их удобства использования.

Ранее было сообщено, что Apple планирует выпустить более крупную модель iPad Air с 12,9-дюймовым экраном, похожую на текущую модель iPad Pro. Однако, информация от ShrimpApplePro указывает на то, что на самом деле будет доступна только одна модель iPad Air 6, а не 12,9-дюймовая модель, как ожидалось. На мероприятии Apple также ожидается представление двух моделей iPad Pro с 11- и 13-дюймовыми экранами, а также 10,9-дюймовый iPad Air 6. В новом дизайне iPad Air 6 фронтальная камера и датчики Face ID будут перенесены на правую рамку устройства, что сделает его более похожим на ноутбук.



Следует отметить, что Apple уже экспериментировала с фронтальной камерой в альбомном режиме на модели iPad 10, и эта функция будет доступна и на iPad Pro и на iPad Air. По остальным аспектам, iPad Air 6 будет иметь дизайн, схожий с текущей моделью iPad Air 5, но с более быстрыми внутренними компонентами и обновленными аксессуарами. Устройство сохранит металлический корпус и 10,9-дюймовый дисплей. Однако, по поводу 12,9-дюймового дисплея стоит быть осторожными, так как ранее информация указывала на более крупный дисплей iPad с ЖК-матрицей.