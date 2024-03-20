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Larian Studios выпустила патч 22 для Baldur's Gate 3

Larian Studios выпустила патч 22 для Baldur's Gate 3, который решает проблемы с крашсейвами и блокировками
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Larian Studios выпустила патч 22 для Baldur's Gate 3, который решает проблемы с крашсейвами и блокировками. Он также исправляет ошибки в Минтаре и устраняет проблему с непреднамеренным включением старого диалогового потока. Это исправление также включает в себя исправления #20 и #21 для игроков Xbox, что должно помочь в решении проблем с кросс-сохранением на платформе Microsoft.

Патч 22 является незначительным, но важным шагом в улучшении игрового опыта. Разработчики благодарят игроков за терпение и приносят извинения за возможные неудобства, вызванные проблемами.

Baldur's Gate 3 уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра радует геймеров не только геймплеем, но и качеством презентации. Визуальные элементы игры впечатляют своей детализацией - модели персонажей, режиссура сцен и лицевая анимация создают кинематографичный вид приключениям. Локации также яркие и красочные. Каждый диалог в игре озвучен, что делает ее особенной среди RPG игр.

Производительность игры также заслуживает похвалы. Даже на системе с процессором i7-10700, графическим процессором RTX 3070 и 16 ГБ оперативной памяти можно без проблем запустить игру в разрешении 4K с высоким FPS. Игра также предлагает широкий выбор графических настроек, которые помогут найти баланс между качеством изображения и производительностью. Кроме того, Baldur's Gate 3 поддерживает AMD FSR, что позволяет повысить качество изображения.

В целом, патч 22 для Baldur's Gate 3 решает некоторые проблемы с крашсейвами и блокировками, а также улучшает игровую производительность. Игроки на Xbox также получают исправления, которые решают проблемы с кросс-сохранением. Baldur's Gate 3 продолжает радовать геймеров великолепной презентацией, детализацией визуальных элементов и качеством звукового сопровождения.

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