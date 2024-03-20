На конференции 2024 GTC компания NVIDIA анонсировала графические процессоры искусственного интеллекта Blackwell B200 и GB200

На конференции 2024 GTC компания NVIDIA анонсировала графические процессоры искусственного интеллекта Blackwell B200 и GB200. Эти процессоры обещают значительный прирост производительности и увеличение объема встроенной памяти по сравнению с текущим поколением.

Blackwell B200 является самым большим чипом, который физически возможен при использовании существующих технологий производства. Он содержит два чиплета, каждый из которых построен на передовом 4 нм техпроцессе и содержит 104 миллиарда транзисторов.

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Связь между чиплетами обеспечивается пользовательским интерконнектом с пропускной способностью 10 ТБ/с. Каждый чипсет Blackwell имеет 4096-битную шину памяти и подключен к 96 ГБ HBM3E.

Компания также представила суперчип Grace-Blackwell GB200, который состоит из двух графических процессоров B200. GB200 обеспечивает более высокую производительность последовательной обработки и имеет высокую пропускную способность интерфейса NVLink для связи с GPU. В отличие от процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, технология NVLink обеспечивает более быструю передачу данных между процессорами и графическими процессорами NVIDIA AI.

Хотя NVIDIA не разгласила детальные характеристики чипов, была объявлена их производительность. Каждый чип B200 имеет производительность 20 PFLOPs в области искусственного интеллекта и поддерживает NVIDIA Transformer второго поколения и ядро Tensor шестого поколения.

Интерфейс NVLink масштабируется внутри узла и может подключить до 576 графических процессоров. GB200 обеспечивает производительность 20 PFLOPs FP4 Tensor, 40 PFLOPs FP4 Tensor, 10 PFLOPs FP8 Tensor, 20 PFLOPs FP8 Tensor, 5 PFLOPs Bfloat16 и FP16, 2,5 PFLOPs TF32 Tensor. B200 также обеспечивает высокую производительность в высокоточных вычислениях (90 TFLOPs FP64).

Ожидается, что компания начнет поставки процессоров B200 и GB200 в конце этого года. Эти новые процессоры обещают значительное улучшение производительности и мощности для облачных вычислений и искусственного интеллекта.