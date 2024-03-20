NVIDIA представила DGX SuperPOD, новое поколение суперкомпьютера для искусственного интеллекта (ИИ). Он основан на чипах GB200 Grace Blackwell и способен обрабатывать модели с триллионами параметров для обучения генеративному ИИ. DGX SuperPOD оснащен новой архитектурой с жидкостным охлаждением и предлагает 11,5 эксафлопс супервычислений и 240 терабайт быстрой памяти. Каждая система DGX GB200 состоит из 36 суперчипов NVIDIA GB200, включающих 36 CPU NVIDIA Grace и 72 GPU NVIDIA Blackwell, которые соединены с помощью NVIDIA NVLink пятого поколения. GB200 обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями.



DGX SuperPOD может масштабироваться до десятков тысяч суперчипов GB200. Система обладает вычислительной тканью, которая включает NVIDIA BlueField-3 DPU и сеть NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand, обеспечивающие высокую пропускную способность до 1 800 гигабайт в секунду для каждого GPU. Архитектура также поддерживает технологию NVIDIA Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP), которая обеспечивает вычислительные возможности в 4 раза больше по сравнению с предыдущим поколением.



DGX SuperPOD на базе Grace Blackwell также имеет интеллектуальные возможности предиктивного управления, позволяющие непрерывно мониторить состояние системы и предсказывать и пресекать источники простоя и неэффективности. Он также предлагает беспрецедентное время безотказной работы благодаря передовому программному обеспечению, которое может выявлять проблемы и гибко настраивать вычислительные ресурсы. Если необходима замена компонента, система активирует резервные мощности, чтобы обеспечить непрерывную работу.



В дополнение к DGX SuperPOD, NVIDIA также представила систему DGX B200, которая предназначена для обучения, тонкой настройки и вывода моделей ИИ. Она оснащена графическими процессорами NVIDIA Blackwell, процессорами Intel Xeon 5-го поколения и передовыми сетевыми возможностями.



Все платформы DGX, включая DGX SuperPOD и DGX B200, поставляются с программным обеспечением NVIDIA AI Enterprise для разработки и развертывания корпоративного уровня. Это программное обеспечение включает предварительно обученные базовые модели NVIDIA, фреймворки и наборы инструментов. NVIDIA также предоставляет экспертную поддержку для масштабирования производственного ИИ.