Компания Silicon Box планирует инвестировать до 3,6 миллиарда долларов в строительство нового завода по сборке и тестированию полупроводников в Северной Италии

Компания Silicon Box планирует инвестировать до 3,6 миллиарда долларов в строительство нового завода по сборке и тестированию полупроводников в Северной Италии. Этот завод поможет удовлетворить спрос на современные упаковочные мощности для технологий следующего поколения к 2028 году. После завершения строительства завод будет обслуживать около 1600 сотрудников Silicon Box в Италии. Проектирование и планирование объекта начнется незамедлительно, а строительство будет начато после получения финансовой поддержки от итальянского правительства.

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Silicon Box предлагает передовые технологии интеграции, упаковки и тестирования микросхем на уровне панелей. Компания уже поставляет продукцию клиентам с литейного завода в Сингапуре. Инвестиции Silicon Box планируют поддержать инновации и экспансию в Европе и по всему миру. Silicon Box надеется, что новое производство станет катализатором для более широких инвестиций в инновации в Италии и других странах Европейского союза.

Компания выбрала Италию для глобального расширения из-за ее инфраструктуры, базы талантов и инициативы правительства по поддержке бизнес-среды. Италия предлагает сильную систему высшего образования, что важно для успешного строительства завода.

Компания Silicon Box специализируется на интеграции чиплета в крупномасштабном производственном формате. Концепция чиплета заключается в создании отдельных элементов системы на отдельных чипах или чиплетах на пластине, а затем их интеграции в систему с помощью усовершенствованной упаковки. Это альтернатива традиционному полупроводниковому производству, которое создает системы-на-кристалле.

Ожидается, что новый завод Silicon Box в Италии будет способствовать инновациям в полупроводниковой экосистеме. Предприятие повысит конкурентоспособность итальянской экосистемы в области ИИ, БЯМ, ЭТС, автомобилей, мобильных устройств и других областях. Этот проект также будет революционизировать позиции Европы в глобальной цепочке поставок полупроводников. Silicon Box верит в итальянскую и европейскую изобретательность и считает, что Италия является идеальным местом для лидерства в производстве чиплетов и полупроводников.