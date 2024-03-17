На конференции NVIDIA GTC 2024 компания представит новое поколение процессоров Blackwell AI
реклама
На конференции NVIDIA GTC 2024, которая пройдет на следующей неделе, компания представит новое поколение графических процессоров Blackwell AI. Этот выпуск графических процессоров станет ключевым в развитии и применении искусственного интеллекта (ИИ) на рынке. В этом году GTC 2024 будет физическим мероприятием и предполагается, что в нем примут участие более 16 000 человек.
NVIDIA показала разработчикам предстоящие графические процессоры Blackwell AI и значительные улучшения в платформе CUDA. Blackwell AI рассматривается компанией как следующий лидер на рынке ИИ, который может заменить текущую модель H100. Пока спецификации этих процессоров неизвестны, но есть слухи о возможном использовании чиплетов (MCM) или переходе на многопакетное решение в следующем году. Blackwell AI также будет обладать памятью HBM3e и, возможно, повышенным объемом памяти, улучшенным техническими характеристиками и расширенными функциями.
В рамках конференции NVIDIA также представит обновление поколения платформы CUDA, которая является важным фактором в производительности ИИ-ускорителей. Неизвестно, какие именно улучшения будут внесены, но они смогут улучшить экосистему компании NVIDIA и не дадут конкурентам занять вакантные места.
Ожидается, что конференция GTC 2024 NVIDIA пройдет 18 марта и представит новые разработки в области искусственного интеллекта. Следует обратить внимание на дальнейший подход компании к этой области, поскольку это будет определять ее присутствие на рынке и ее финансовые показатели. Конференция GTC 2024 сделает революцию в индустрии ИИ и откроет новые возможности в этой области.
реклама
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила