На конференции NVIDIA GTC 2024, которая пройдет на следующей неделе, компания представит новое поколение графических процессоров Blackwell AI. Этот выпуск графических процессоров станет ключевым в развитии и применении искусственного интеллекта (ИИ) на рынке. В этом году GTC 2024 будет физическим мероприятием и предполагается, что в нем примут участие более 16 000 человек.

NVIDIA показала разработчикам предстоящие графические процессоры Blackwell AI и значительные улучшения в платформе CUDA. Blackwell AI рассматривается компанией как следующий лидер на рынке ИИ, который может заменить текущую модель H100. Пока спецификации этих процессоров неизвестны, но есть слухи о возможном использовании чиплетов (MCM) или переходе на многопакетное решение в следующем году. Blackwell AI также будет обладать памятью HBM3e и, возможно, повышенным объемом памяти, улучшенным техническими характеристиками и расширенными функциями.

В рамках конференции NVIDIA также представит обновление поколения платформы CUDA, которая является важным фактором в производительности ИИ-ускорителей. Неизвестно, какие именно улучшения будут внесены, но они смогут улучшить экосистему компании NVIDIA и не дадут конкурентам занять вакантные места.

Ожидается, что конференция GTC 2024 NVIDIA пройдет 18 марта и представит новые разработки в области искусственного интеллекта. Следует обратить внимание на дальнейший подход компании к этой области, поскольку это будет определять ее присутствие на рынке и ее финансовые показатели. Конференция GTC 2024 сделает революцию в индустрии ИИ и откроет новые возможности в этой области.