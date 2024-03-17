В следующий вторник разработчики игры Halo Infinite выпустят значительное обновление, в котором будет полностью переработана сетевая система. Вместо того чтобы исправить проблемы в оригинальной сетевой модели, они решили полностью изменить базовую технологию сетевой игры. Это решение было принято после того, как разработчики услышали отзывы игроков о проблемах с десинхронизацией и стрельбой за углами. Они признали, что предыдущие обновления не решили эти проблемы и обязались улучшить многопользовательский опыт игры.

Одновременно с переработкой сетевой системы, в Halo Infinite будет добавлена система Easy Anti-Cheat, которая будет отслеживать игровые файлы игроков, чтобы предотвращать мошенничество и читерство. Разработчики уверены, что это повысит общую безопасность игры и поможет бороться с недобросовестными игроками.

Кроме того, игроков ожидает новая пользовательская версия PvE-режима Firefight, в которой они будут иметь полный контроль над настройками режима и смогут создавать свои собственные сценарии. Это позволит форгерам тратить меньше времени на написание сценариев и больше времени на создание идеального опыта игроков.

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Обновление также внесет изменения в плейлист Squad Battle, сбалансирует оружие в игре и исправит некоторые постоянные ошибки. Ожидается, что это обновление приведет к более качественному и стабильному игровому опыту.

Halo Infinite доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S. Обновление будет выпущено в следующий вторник, 19 марта. Разработчики надеются, что эти изменения удовлетворят требования и ожидания игроков и помогут создать более приятный и безопасный многопользовательский опыт.