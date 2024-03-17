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Apple готовится к выпуску новой модели iPad Pro с OLED-дисплеем в конце этого месяца

Однако по последним данным, компания также стремится внедрить эту технологию в более доступную линейку iPad Air
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Apple готовится к выпуску новой модели iPad Pro с OLED-дисплеем в конце этого месяца. Однако по последним данным, компания также стремится внедрить эту технологию в более доступную линейку iPad Air. Отчет утверждает, что после выпуска iPad Pro, следующим продуктом Apple с OLED-дисплеем станет iPad Air. Ожидается, что обновленная версия iPad Air будет представлена в конце этого месяца или в апреле, но скорее всего не будет иметь OLED-дисплей, как iPad Pro.

По прогнозам исследовательской компании Omdia, iPad Air от Apple получит OLED-дисплей в 2028 году. Однако, по сравнению с iPad Pro, который имеет двухуровневый тандем OLED-дисплеев, iPad Air будет иметь одноуровневый тандем. Одноуровневый тандем также имеет высокую яркость, но потребляет больше энергии и имеет более короткий срок службы, чем двухуровневый тандем. Пока нет информации о том, планирует ли Apple перейти на одноуровневый тандем для своих iPhone.

Раньше было сообщено, что iPad Air и iPad mini также получат обновленную технологию OLED-дисплея в 2026 году. Ожидалось, что новые устройства будут выпущены в 2026-2027 годах. Однако Apple также работает над разработкой складных устройств, поэтому не ясно будет ли компания придерживаться этих планов.

По словам эксперта Марка Гурмана, ожидается, что новый OLED iPad Pro будет представлен в конце марта или в апреле. Однако, учитывая прошлые задержки, эта информация нуждается в проверке. Кроме того, Apple также работает над обновленной клавиатурой MagSafe Keyboard для iPad Pro, так как обе модели должны получить немного большие экраны и измененный дизайн корпуса. Останется ли Apple верной своим обещаниям и представит новые модели iPad Pro до конца месяца - время покажет.

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