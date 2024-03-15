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Согласно отчету TrendForce, цены на чипы NAND Flash растут уже несколько месяцев подряд

В отраслевой цепочке флэш-памяти NAND происходят частые изменения. Некоторые производители готовы повысить цены или увеличить загрузку производственных мощностей.
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Согласно отчету TrendForce, благодаря сокращению производства поставщиками, цены на память возрождаются, что приводит к восстановлению рынка полупроводниковой памяти. Цены на чипы NAND Flash растут уже несколько месяцев подряд, и TrendForce прогнозирует, что динамика цен на чипы будет зависеть от загрузки производственных мощностей поставщиков в 2024 году.
В отраслевой цепочке флэш-памяти NAND происходят частые изменения. Некоторые производители готовы повысить цены или увеличить загрузку производственных мощностей. Уоллес Коу, генеральный директор SIMO, утверждает, что цены на NAND флэш-память уже устоялись и ожидаются ростом на 20% во втором квартале. Он также отмечает, что некоторые поставщики начали получать прибыль в первом квартале, а большинство поставщиков ожидают увеличение прибыли после второго квартала.

Генеральный директор компании PHISON, Пуа Кхейн Сенг, предупреждает, что дальнейшее повышение цен на твердотельные накопители SSD может снизить спрос. Слишком высокие цены могут привести к колебаниям спроса. Он рекомендует производителям NAND прекратить сокращение производства и начать удовлетворять спрос вместо поддержания низкого предложения и высоких цен.

В целом, изменения на рынке флэш-памяти NAND наблюдаются вследствие сокращения производства и роста цен на чипы. Большинство поставщиков ожидают увеличения прибыли после второго квартала. Однако, повышение цен на твердотельные накопители SSD может привести к снижению спроса, поэтому некоторые эксперты советуют производителям увеличить производство и удовлетворять спрос. В целом, положительное восстановление рынка флэш-памяти NAND ожидается, но спрос и цены будут зависеть от динамики производства и изменения спроса в будущем.

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