Enshrouded, новая игра от создателей Portal Knights, в которой смешаны Валхейм и Зельда, стала последним успехом инди-выживания, собрав более 2 миллионов игроков с момента запуска в Steam Early Access в январе. Теперь разработчик Enshrouded компания Keen Games раскрыла, что они планируют добавить в игру до выхода версии 1.0 в следующем году, и список получился внушительным.

Частично этот список был составлен по результатам голосования фанатов, поэтому мы не можем назвать точные сроки, когда все будет сделано, а лишь большой список новых функций, которые появятся в "ближайших нескольких обновлениях", и еще несколько, которые появятся позже в 2024 году. В список вошли не только новые биомы, монстры, боссы и подземелья, но и некоторые специфические вещи, о которых мечтали фанаты, в том числе погодная система, расширенное земледелие и вода. Ознакомиться с полной дорожной картой вы можете ниже (нажмите на изображение для полного разрешения).

"Большинство из этих желанных обновлений были созданы на платформе Feature Upvote, где сообщество представляло и голосовало за то, какие функции являются важными для всех. Среди примеров - запрос на порталы между серверами, дополнительные настройки внутри серверов, такие как базы с именами, питомцы, животноводство (скот), и, конечно же, самый популярный запрос: погодные системы. Другие возможности, такие как больше биомов и вода, да! ВОДА! - запланированы на 2024 год.

Это изобилие контента пока не имеет линейной формы - по мере выхода обновлений и новостей команда намерена делиться общими сведениями и более подробными деталями основных обновлений по мере их появления. Первое обновление контента, которое ожидается в конце этого месяца, будет описано в ближайшее время. Однако мы можем подтвердить, что впереди нас ждут более крупные подземелья".

Для тех, кто хочет пораньше приобщиться к Enshrouded, игра получит первую скидку в рамках весенней распродажи Steam, которая стартует завтра.

Enshrouded доступна уже сейчас через Steam Early Access. Большое обновление 1.0 появится где-то в 2025 году вместе с консольными версиями игры.