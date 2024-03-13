Отсек для блока питания ориентирован вбок, прямо за верхней половиной лотка материнской платы, а под ним находится отсек для накопителей с двумя 3,5-дюймовыми отсеками

Все мы видели несколько анонсов корпусов средней высоты, в которых использовалась концепция безстоечного переднего левого угла, позволяющая стеклянным панелям на передней и левой стенках состыковываться, создавая лучший обзор оборудования внутри.

Компания Jonsbo - одна из немногих, кто реализовал более совершенную версию этой концепции - использование одного куска стекла, изогнутого вдоль угла, чтобы устранить границу между двумя отдельными стеклянными панелями.

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Новый корпус Jonsbo TK-3, в котором реализована эта концепция, выпускается в двух вариантах отделки - черном и белом. Он имеет вертикальное расположение перегородок. Отсек слева с просторным лотком для материнской платы не имеет вертикальных слотов расширения, но в нем достаточно места даже для самой большой видеокарты ASUS ROG Strix, как показано ниже. Лоток материнской платы углубляется в переднюю часть отсека, освобождая место для радиатора жидкостного охлаждения и его вентиляторов, чтобы они не мешали видеокарте. В левом отсеке (за лотком материнской платы) имеется множество мест для прокладки кабелей.

Отсек для блока питания ориентирован вбок, прямо за верхней половиной лотка материнской платы, а под ним находится отсек для накопителей с двумя 3,5-дюймовыми отсеками. Вся левая боковая панель перфорирована. Помимо обращенного вбок 3x 120-мм вентиляционного отверстия для 360-мм радиатора, вдоль нижней и верхней панелей расположены еще два подобных набора 120-мм вентиляционных отверстий, составляющих систему вентиляции корпуса. На передней панели расположены два порта USB 3.2 Type-A и Type-C, а также 4-полюсный разъем для гарнитуры. Размеры корпуса составляют 288 мм x 438 мм x 415 мм (ШхДхГ). Компания не сообщила цену.



