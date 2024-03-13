Компания Khadas представила свою новую графическую док-станцию в линейке Mind, которая оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Компания Khadas представила свою новую графическую док-станцию в линейке Mind, которая оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Эта док-станция завершает экосистему модульных вычислений Khadas и предлагает комбинацию портативной рабочей станции, графической док-станции и портового хаба. Линейка Mind привлекла внимание прессы и получила окончательный дизайн, хотя компания Khadas не добилась большого успеха на рынке.

Графическая док-станция Khadas Mind оснащена настольным вариантом графического процессора NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и имеет элегантный черно-серый дизайн, придающий ей элегантный и футуристический вид. Она обладает различными портами, включая USB-C с поддержкой Thunderbolt 4 и USB-A 3.2 Gen 1 для подключения устройств. Для вывода изображения на экран предусмотрены два порта HDMI 2.1a и один порт DisplayPort 1.4a.

Основой модульной вычислительной системы является мини-ПК Mind от Khadas, оснащенный процессором Intel Core i7-1360P, 32 ГБ памяти LPDDR5 и двумя слотами M.2 с поддержкой PCIe Gen4 и Gen3. Интересным аспектом является наличие батареи резервного питания емкостью 5,5 кВт-ч, которая позволяет подключать устройство к электросети в случае отключения, переводя его в спящий режим.

Мини-ПК Mind продается по цене $799 в крупных розничных сетях США, в то время как графическая док-станция Khadas Mind Graphics Dock стоит $899. Цена на док-станцию может измениться, так как она находится на стадии разработки. Khadas стремится создать грандиозную экосистему док-станций, хотя и не пользовалась большим успехом на рынке.