JEDEC, который занимается стандартизацией технологий памяти, ожидает завершения разработки спецификаций для новой памяти LPDDR6 к третьему кварталу 2024 года

Консорциум JEDEC, который занимается стандартизацией технологий памяти, ожидает завершения разработки спецификаций для новой памяти LPDDR6 к третьему кварталу 2024 года. Этот новый стандарт памяти будет обеспечивать более высокую скорость и эффективность работы различных устройств с низким энергопотреблением. Он заменит существующую память LPDDR5 и ее вариации, которые были представлены в 2019 году. В течение последних пяти лет рынок использовал LPDDR5, а также его модификации LPDDR5x и LPDDR5T, предоставленные Samsung, Micron и SK Hynix соответственно. Эти виды DRAM хорошо подходят для использования в смартфонах, ультрабуках, ноутбуках и мини-ПК благодаря своей энергоэффективности.

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LPDDR5 и его вариации уже используются в различных продуктах, последним из которых стали модули LPCAMM2, представленные компанией SK Hynix. Ожидается, что с появлением LPDDR6 они будут использоваться в более широком спектре продуктов. Представители полупроводниковой промышленности сообщили, что разработка спецификаций LPDDR6 находится на финальной стадии и ожидается их завершение к третьему кварталу 2024 года. Главной целью было минимизировать энергопотребление, которое растет вместе с увеличением объема обработки данных. Подробности о новом стандарте пока недоступны, но ожидается, что LPDDR6 сфокусируется на обработке и вычислениях на кристалле, чтобы удовлетворить потребности сегмента ПК с искусственным интеллектом.

После завершения стандарта LPDDR6 ожидается, что производители DRAM, такие как Samsung, SK Hynix и Micron, будут готовы разработать и производить новые продукты, использующие этот стандарт. Также сообщается, что чипы Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm будут первыми, которые будут использовать память LPDDR6. Ожидается, что первые продукты, основанные на LPDDR6, появятся на рынке не ранее конца 2025 года или даже в начале 2026 года.