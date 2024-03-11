Созданные персонажи могут быть перенесены в основную игру Dragon's Dogma 2

Capcom выпустила бесплатный инструмент для создания персонажей Dragon's Dogma 2. С помощью этого инструмента игроки могут настроить внешность своего главного героя, Арисена, а также внешность и наклонности своего компаньона - главной пешки.

Созданные персонажи могут быть перенесены в основную игру Dragon's Dogma 2. Инструмент позволяет сохранить до 5 персонажей Арисена и главных пешек. Владельцы ПК могут загрузить инструмент через Steam.

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Dragon's Dogma 2 - это однопользовательская экшен-RPG с захватывающим повествованием, где игрокам предстоит самим выбирать свой опыт и принимать решения в различных ситуациях. Игра выпускается 22 марта и уже доступно предварительное заказ на официальном сайте. В преддверии запуска игры, игроки могут создать персонажей с помощью Character Creator и Storage.