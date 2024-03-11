Генеральный директор компании Tiny Corp., Джордж Хотц, выразил "70-процентную уверенность" в том, что AMD предоставит открытый доступ к определенным битам прошивки графического процессора (GPU)

Генеральный директор компании Tiny Corp., Джордж Хотц, выразил "70-процентную уверенность" в том, что AMD предоставит открытый доступ к определенным битам прошивки графического процессора (GPU). Хотц использовал аккаунт компании в социальных сетях для выражения своей критики прошивки графического процессора AMD Radeon RX 7900 XTX.

Он отметил, что вместо специфических платформ CDNA 3.0 для обучения своих систем искусственного интеллекта, они использовали графические процессоры RDNA 3.0 бренда XFX, предназначенные для игр. Хотц и его команда столкнулись с проблемами при разработке своей системы Tinybox, включая "ошибку рассыпания LLVM". Однако, после вмешательства президента/генерального директора/председателя AMD, доктора Лизы Су, были внесены исправления.

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Tiny Corp. сообщила о своем удовлетворении патчами, сделанными командой разработки программного обеспечения Team Red. Они также сообщили о намерении обсудить с AMD возможность открытого доступа к прошивке графического процессора Radeon GPU MES.

В последующем, Хотц задокументировал свои взаимодействия с представителями Team Red и выразил свою уверенность в том, что AMD предоставит открытый доступ к определенным битам прошивки через неделю. Он отметил, что им необходим доступ к планировщику и управлению иерархией памяти для улучшения производительности нейронных сетей.



