Сейчас мы находимся примерно на половине жизненного цикла моделей iPhone 15 и iPhone 15 Pro, а это значит, что мы все ближе к появлению устройств iPhone 16 и iPhone 16 Pro. Теперь, судя по всему, новая утечка позволила нам взглянуть на то, как будет выглядеть iPhone 16 Pro высокого класса.

На рендерах видно, что кнопка Action будет немного длиннее, чем на iPhone 15 Pro, вероятно, в попытке сделать ее более удобной для нажатия. Однако ширина кнопки, скорее всего, будет немного больше, чем у кнопок регулировки громкости, рядом с которыми она будет находиться, возможно, для того, чтобы было легче различать их, когда iPhone находится в кармане.

На рендерах также показана кнопка захвата, которая, находится на другой стороне iPhone, занимая место антенны mmWave на американских iPhone. Кнопка Capture, судя по всему, будет аналогична по размеру кнопке Action.

Что касается других слухов, связанных с iPhone 16 Pro, мы ожидаем, что он будет поставляться с 6,3-дюймовым дисплеем, что немного больше, чем 6,1-дюймовый дисплей, который использовался на предыдущих устройствах Pro. Также ожидается, что дисплей iPhone 16 Pro Max будет немного больше, чем у предыдущих моделей - 6,9 дюйма, по сравнению с предыдущим 6,7-дюймовым дисплеем.