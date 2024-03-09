Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Новые CAD-рендеры iPhone 16 Pro показывают кнопку захвата и новый макет

По слухам, Apple собирается внести некоторые изменения в iPhone 16 Pro, и новая утечка, делится CAD-рендерами, которые подчеркивают их.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Сейчас мы находимся примерно на половине жизненного цикла моделей iPhone 15 и iPhone 15 Pro, а это значит, что мы все ближе к появлению устройств iPhone 16 и iPhone 16 Pro. Теперь, судя по всему, новая утечка позволила нам взглянуть на то, как будет выглядеть iPhone 16 Pro высокого класса.

На рендерах видно, что кнопка Action будет немного длиннее, чем на iPhone 15 Pro, вероятно, в попытке сделать ее более удобной для нажатия. Однако ширина кнопки, скорее всего, будет немного больше, чем у кнопок регулировки громкости, рядом с которыми она будет находиться, возможно, для того, чтобы было легче различать их, когда iPhone находится в кармане.

На рендерах также показана кнопка захвата, которая, находится на другой стороне iPhone, занимая место антенны mmWave на американских iPhone. Кнопка Capture, судя по всему, будет аналогична по размеру кнопке Action.

Что касается других слухов, связанных с iPhone 16 Pro, мы ожидаем, что он будет поставляться с 6,3-дюймовым дисплеем, что немного больше, чем 6,1-дюймовый дисплей, который использовался на предыдущих устройствах Pro. Также ожидается, что дисплей iPhone 16 Pro Max будет немного больше, чем у предыдущих моделей - 6,9 дюйма, по сравнению с предыдущим 6,7-дюймовым дисплеем.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
+
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали применять новейшие разновидности бомб-планеров с мотором и повышенной обтекаемостью
2
В США заявляют, что в создании смартфона Huawei Mate 60 Pro использовались американские технологии
2
Искусственный интеллект поможет EA улучшить монетизацию игр
+
Спецслужбы Литвы: ВС РФ способны вести активные боевые действия еще минимум 2 года
1
В Ростове-на-Дону запустили крупнейший завод по производству тракторов и строительной техники
5
Польша масштабно закупает военную технику, планируется более 150 контрактов на поставку вооружения
1
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
+
Макрон назвал условие, при котором Франция введёт войска на Украину
8
Приложение Google Телефон теперь показывает звонки WhatsApp и ярлык видеозвонков
+
Сертификация подтверждает, что Poco F5 Pro представляет собой переименованный Redmi K60
1
Компания Synology представила новое дополнение к своей линейке продуктов - BeeStation
+
В России намерены построить новый завод частотных преобразователей
+
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
3
Международный Паралимпийский комитет озвучил условия, на которых российских атлетов допустят на игры
1
WSJ: Поспешное строительство линий обороны ВСУ знаменует новую фазу спецоперации России
+
Оверклокер скальпировал Core i9-14900KS с заменой жидкого металла – камень горячий с TDP выше 400 Вт
3
Автомобили Huawei уже второй месяц являются самыми востребованными на китайском рынке
+
Samsung Galaxy A52 получает обновление Android 14 с One UI 6.0
+
На Камчатке отрасли региона испытывают кадровый голод и предлагают высокие зарплаты специалистам
3
Доля Linux на ПК выросла до рекордных значений
6

Популярные статьи

Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
51
Краткое тестирование SSD накопителя Digma Run Y2 (SATA, 128 Гб)
37
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
182
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
9
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
6
Китай возложил ответственность за инцидент в Южно-Китайском море на Филиппины
4
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
10
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
2

Сейчас обсуждают

daem0ns
23:18
потому что враньё от бандера-СМИ. даже если не подорвалась БЧ, сила удара о землю смяла бы в гавно всю этою кибернетику
ВКС РФ начали применять новейшие разновидности бомб-планеров с мотором и повышенной обтекаемостью
Дмитрий Зяблов
23:08
Куколд михуйлан, мечтает о порваном очке, это же так по европейски. Мы уже поняли что ты такое, можешь лезть обратно под шконарь.
Acer выпустила игровой ноутбук Shadow Knight Qing Pro 2024 года с процессором Intel Core i7-13620H,
NIK1457
23:06
Было такое. Нагуглил 2 варианта: удалить раздел восстановления на системном диске (совет ТП Майкрософта!); 2. Увеличить объем этого раздела. Выбрал второй вариант, увеличив раздел с 489 Мб до 1 Гб. Сд...
Недавнее обновление для Windows 10, патч KB5001716, вызывает проблемы у некоторых пользователей
REY_B_
23:06
Какие радужные обещания! На 2023 год NVIDIA тоже обещали удвоение прибыли... А она и удвоилась, только отрицательно!
NVIDIA может обойти по капитализации Apple и Microsoft уже в 2024 году
Дмитрий Зяблов
22:57
Клятый зрадник. На гиляку.
Цена Core i9-14900KS превышает стоимость Core i9-14900k на 19-30% по предзаказу
Дмитрий Зяблов
22:53
Где визг соевых протестунов про свободную свободу?
Недавнее обновление для Windows 10, патч KB5001716, вызывает проблемы у некоторых пользователей
Oleg Geydrbrelht
22:51
ограничение количества Биткоинов встроено в его код. Протокол Биткоина задает жесткий предел в 21 миллион монет, что обеспечивает предсказуемость и прозрачность
Аналитик: если история повторится, в апреле биткоин вырастет до 138 тыс. долларов
DrBitruger
22:50
Так надо тогда закрывать завод. Вот падлы же, а!
В Ростове-на-Дону запустили крупнейший завод по производству тракторов и строительной техники
Валерий Бондарь
22:41
Ура, наконец-то
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
bzun
22:40
Вранье. Размещение в первых кадрах не совпадает с вырезкой на последних. Покажите полное видео, не откусывая и не приклеивая другие кадры. Если есть сьемка с других камер всегда показывайте отдельно.
Две реактивные установки M142 HIMARS ВСУ были поражены "Искандером"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем