Компания Asetek заявила о значительном росте своего бизнеса в 2023 году благодаря увеличению спроса на продукты жидкостного охлаждения и развитию программы SimSports

Компания Asetek заявила о значительном росте своего бизнеса в 2023 году благодаря увеличению спроса на продукты жидкостного охлаждения и развитию программы SimSports. В четвертом квартале доход составил $16,6 миллиона, что на 75% больше года ранее, и за год доход составил $76,3 миллиона, что на 51% больше, чем в 2022 году. Увеличение дохода связано с увеличением поставок продуктов жидкостного охлаждения. Валовая маржа также увеличилась за год, отражая богатый ассортимент продукции, снижение затрат и благоприятный обменный курс. Операционная прибыль составила $1 миллион, а скорректированный показатель EBITDA - $2,2 миллиона в четвертом квартале 2023 года.

Генеральный директор Asetek, Андре Слот Эриксен, отметил, что компания достигла высокого спроса на свою продукцию и является вторым по величине показателем выручки и прибыли в этом году. Тем не менее, он также отметил низкую видимость доходов в будущем и указал на осознание компанией долгосрочного потенциала рынков и адаптацию стратегических приоритетов в 2024 году.

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Компания инвестировала в основные средства, строительство нового здания штаб-квартиры и разработку новых продуктов. Операционные расходы увеличились по сравнению с предыдущим годом, что связано с разработкой продуктов и цепочек поставок, но в целом операционные расходы за год были ниже, чем в предыдущем году. Оборотный капитал был отрицательным, но включал денежные средства в размере 9,1 миллиона долларов.

Компания отгрузила больше охладителей с герметичным контуром, выпустила новые продукты жидкостного охлаждения и продукты SimSports. Она также планирует расширить целевой рынок, чтобы удовлетворить спрос на продукты жидкостного охлаждения с более низкой ценой. Ожидается, что в 2024 году компания продолжит инвестировать в новые продукты и аксессуары SimSports. Макроэкономическая ситуация продолжает улучшаться, но некоторые регионы испытывают волатильность.