Realme представила новую модель телефона в серии Realme 12
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Realme представила новую модель телефона в серии Realme 12. Этот телефон оснащен чипсетом Dimensity 6100+, 108-мегапиксельной основной камерой, 6,72-дюймовым IPS ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.
На задней панели находится двойная камера с основным сенсором на 108 Мп и 2-мегапиксельным помощником по глубине. Телефон работает на операционной системе Realme UI 5 на базе Android 14 и имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт.
Он также оснащен фирменной динамической кнопкой, которая служит сканером отпечатков пальцев и может выполнять различные функции. Realme 12 доступен в цветах Twilight Purple и Woodland Green, с ценой начиная от INR 16,999 ($205) за версию 6/128 ГБ.
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