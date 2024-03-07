Все ведущие большие языковые модели ИИ нарушают авторские права, а GPT-4 - больше всех
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Исследование, проведенное компанией Patronus AI, показало, что все ведущие языковые модели Искусственного Интеллекта (ИИ) нарушают авторские права, но модель GPT-4 от OpenAI является наиболее проблематичной.
Patronus AI протестировала четыре модели ИИ, в том числе GPT-4, и обнаружила, что GPT-4 создает защищенный авторским правом контент в ответ на 44% запросов. Другие модели, такие как Claude 2 от Anthropic, Mixtral AI от Mistral и Llama 2 от Meta✴, также показали нарушения авторских прав, но с меньшей частотой. Исследователи использовали тексты защищенного авторским правом из популярных книг, чтобы протестировать модели.
Результаты исследования стали актуальными в контексте споров между создателями моделей ИИ и авторами, издателями и художниками относительно использования защищенного авторским правом материала для обучения моделей ИИ. OpenAI заявляет, что обучение моделей ИИ без использования таких материалов является невозможным.
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