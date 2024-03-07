Разработчики игры Blade Assault представили свою новую игру под названием Dragon Is Dead
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Разработчики игры Blade Assault представили свою новую игру под названием Dragon Is Dead. Это мрачный экшен-платформер с элементами roguelike, объединяющий в себе характеристики игр Castlevania, Diablo и Dead Cells.
История игры рассказывает о драконе по имени Герниан, который после потери своих сородичей обезумел и заражает мир своей нечистью. Игрокам предстоит сразиться с ним, спасти выживших и победить монстров, созданных Гернианом.
В игре будет представлено несколько персонажей с уникальными способностями, комбинации артефактов, новые руны, легендарное снаряжение и возможность прокачки и крафтинга предметов. В случае смерти персонажа, полученное снаряжение и руны не пропадают. Dragon Is Dead будет доступна в Steam Early Access с 7 июня, где будут представлены два героя, восемь глав, более 180 артефактов, множество предметов экипировки, синергии, враги и боссы.
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