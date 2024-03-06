NVIDIA ужесточает требования к слоям трансляции CUDA и изменяет условия лицензирования, что может замедлить внедрение конкурирующих решений от AMD и Intel

NVIDIA ужесточает требования к слоям трансляции CUDA и изменяет условия лицензирования, что может замедлить внедрение конкурирующих решений от AMD и Intel. Архитектура CUDA является стандартным интерфейсом для разработки программного обеспечения с GPU-ускорением.

Разработчики создали слои трансляции, такие как ZLUDA и CUDA to SYCL, чтобы легче запускать код CUDA на графических процессорах не-NVIDIA. Однако с выходом CUDA 11.5 NVIDIA изменила свои условия использования, запрещая обратное проектирование, декомпиляцию и разборку выходных данных для перевода на другие платформы.

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Хотя это ограничение может уменьшить возможность переноса приложений CUDA на разные аппаратные средства, увеличивающиеся библиотеки, работающие на таких средствах, могут уменьшить преимущества CUDA. Этот ход NVIDIA может замедлить прогресс конкурентов AMD и Intel в области вычислений с GPU-ускорением, особенно в области искусственного интеллекта, где битва между производителями оборудования ведется за внимание и умы разработчиков.