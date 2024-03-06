Выпущена Supermaven, нейронная сеть для генерации кода с контекстным окном на 300 тыс. токенов
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Команда разработчиков представила нейронную сеть Supermaven AI, которая может генерировать код с контекстным окном на 300 тысяч токенов. Это значительно превышает возможности GitHub Copilot. Новая архитектура сети позволила обучить ее с нуля, а не использовать готовые решения.
Разработчики отмечают, что генераторы ИИ-кода становятся популярными в среде разработчиков. Крупные компании, чтобы сократить расходы на обслуживание нейросетей, ограничивают контекстное окно, но чем больше это окно, тем больше информации может обработать модель.
Supermaven позволяет анализировать репозиторий и генерировать код, идеально подходящий для проекта, в течение 10-20 секунд. Нейросеть воспринимает код как последовательность изменений и может выполнять рефакторинг. Расширение Supermaven доступно для VS Code и поддерживает более 70 языков программирования. Стоимость использования составляет 10 долларов в месяц или 99 долларов в год, с возможностью активации пробного периода в 30 дней.
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