Разработчики выпустили rpki-client 9.0 - свободной программной реализации инфраструктуры открытых ключей ресурсов (RPKI)

Разработчики выпустили rpki-client 9.0 - свободной программной реализации инфраструктуры открытых ключей ресурсов (RPKI). Она используется для проверки маршрутов BGP. Новая версия скоро будет доступна в каталоге rpki-client на зеркале OpenBSD.

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Обновление включает новые функции, такие как поддержка подписанных списков префиксов RPKI, анализ типов файлов и улучшенный список хэшей и имен файлов. Кроме того, проведены различные работы по рефакторингу. Полный список изменений можно найти в примечаниях к выпуску.

Отмечается, что rpki-client также работает на других операционных системах, включая Alpine, CentOS, Debian, Fedora, FreeBSD, Red Hat, Rocky, Ubuntu и macOS. rpki-client распространяется по лицензии ISC и разрабатывается в рамках проекта OpenBSD, где выпускается каждые шесть месяцев в качестве базового компонента.