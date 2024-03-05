Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Белый дом обеспокоен влиянием майнинга на энергосистему США

В мае 2023 года Белый дом уже предлагал ужесточить налогообложение майнинга, введя акцизный налог на энергию
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Белый дом выразил обеспокоенность увеличением нагрузки на энергетическую инфраструктуру США из-за роста майнинга и повышения стоимости биткоина. Представители криптовалютного сектора считают эти опасения преувеличенными, однако признают, что они могут стать основой для введения более строгих регуляторных мер в отношении отрасли.

В мае 2023 года Белый дом уже предлагал ужесточить налогообложение майнинга, введя акцизный налог на энергию, используемую для добычи цифровых активов. Такой налог составил бы 30% от общих затрат оператора на электроэнергию.

Кроме того, 15 февраля 2024 года сложность добычи биткоина достигла исторического максимума, что указывает на растущую интенсивность и конкуренцию в сфере майнинга и потенциальное увеличение энергопотребления.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

майнинг
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
2
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
10
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
8
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Россия подтвердила боевое применение гиперзвуковой ракеты-планера "Циркон"
13
Forbes: Умным дронам россиян уже не требуются ни разведывательные БПЛА, ни человеческие операторы
19
Никки Хейли одержала свою первую победу над Дональдом Трампом в праймериз Вашингтона
3
Прошивка для телевизоров Sber принудительно снизила разрешение до 720р без предупреждения владельцев
11
Список мобильных телефонов Samsung, которые получат обновление Android 15
1
Список мобильных устройств Samsung, которые получат обновление Android 15
1
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
9
На летающий автомобиль Model A стоимостью $300 000 поступило 2850 предзаказов
2
Xiaomi 13 Pro начал получать обновленную HyperOS
3
Создано мобильное приложение, которое позволяет определить местоположение черной дыры Млечного Пути
2
Владельцам электромобилей Nissan Leaf отключили приложение, которое позволяло удаленное управление
2
Италия строит в море большую гибридную плавучую солнечно-ветряную электростанцию
1
Apple собирается представить новые iPad Pro и MacBook Air уже в четверг
+
Российские ВКС последние дни всё активнее отрабатывают по гарнизону ВСУ Часов Яра
2
Doroni представила персональный летательный аппарат будущего H1-X eVTOL со скоростью полета 305 км/ч
2
Bild: Спецслужбы ФРГ играют в "низшей лиге" и не достойны называться настоящими разведчиками
+
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
7
Появились фотографии первого серийного летающего автомобиля Xpeng eVTOL
+
Politico: F-16 – это эталон хрупкости и капризности, способный поломаться даже "от чиха"
+
Electrek: Коренные американцы строят огромную солнечную электростанцию
+

Популярные статьи

Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
11
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
34
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
5
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
46
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
20
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
42
Итоги гоночного уик-энда 2-3 марта
1
Литиевый стартерный аккумулятор на автомобиле вместо свинцово-кислотного - есть ли в этом смысл
5
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
17
Сборка игрового ПК на видеокарте и процессоре AMD за 75 000 рублей для любых игр в 1080р и 2К
37

Сейчас обсуждают

Gensek_Vova
17:27
Шахры-Мухры замыливают неудобную тему ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
О предварительных итогах двух лет СВО
Кирилл Тарарук
17:26
Подтверждаю)
Google упрощает ремонт смартфонов Pixel
Gensek_Vova
17:24
Засираешь тему? Ты хто при форуме, подметало? ))
О предварительных итогах двух лет СВО
Red Red
17:24
судя по фоткам на твоей странице становится понятно почему такие ответы, лицо не обремененное интеллектом подходит , скажи нам дуракам где тут ты нашел вычисления, и причем здесь объем или это набо...
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Red Red
17:22
еще один из разряда прочитал по диагонали , вчитываться не стал, а так согласен только слово энтузиаст можно заменить просто на опытный пользователь, а для всех лентяев будут пытаться делать удобные с...
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
FelsheR-BANZzZzZz
17:21
Конечно герои! Мы, россияне, их любим и ценим вклад в освобождение украины от фашистов! Не слушай казачка, он ничего из себя не представляет и уже не будет. Вот и зашёл к нам поскулить.)
О предварительных итогах двух лет СВО
Рустам Чикатилов
17:18
У богатых дохуя времени
Doroni представила персональный летательный аппарат будущего H1-X eVTOL со скоростью полета 305 км/ч
NoName
17:15
Ты слишком туп раз сравниваешь только плотность ,когда это лишь один из важных пунктов ,слой металлизации и упаковка я так понимаю лесом идут ?синеботы такие синеботы
Инсайдеры опубликовали предварительные характеристики нового процессора Intel Core Ultra-15900K
FelsheR-BANZzZzZz
17:14
мозги
О предварительных итогах двух лет СВО
Шакро Молодой
17:13
материнку продать? вот такая у меня
О предварительных итогах двух лет СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем