Белый дом обеспокоен влиянием майнинга на энергосистему США
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Белый дом выразил обеспокоенность увеличением нагрузки на энергетическую инфраструктуру США из-за роста майнинга и повышения стоимости биткоина. Представители криптовалютного сектора считают эти опасения преувеличенными, однако признают, что они могут стать основой для введения более строгих регуляторных мер в отношении отрасли.
В мае 2023 года Белый дом уже предлагал ужесточить налогообложение майнинга, введя акцизный налог на энергию, используемую для добычи цифровых активов. Такой налог составил бы 30% от общих затрат оператора на электроэнергию.
Кроме того, 15 февраля 2024 года сложность добычи биткоина достигла исторического максимума, что указывает на растущую интенсивность и конкуренцию в сфере майнинга и потенциальное увеличение энергопотребления.
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