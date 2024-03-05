Белый дом выразил обеспокоенность увеличением нагрузки на энергетическую инфраструктуру США из-за роста майнинга и повышения стоимости биткоина. Представители криптовалютного сектора считают эти опасения преувеличенными, однако признают, что они могут стать основой для введения более строгих регуляторных мер в отношении отрасли.

В мае 2023 года Белый дом уже предлагал ужесточить налогообложение майнинга, введя акцизный налог на энергию, используемую для добычи цифровых активов. Такой налог составил бы 30% от общих затрат оператора на электроэнергию.

Кроме того, 15 февраля 2024 года сложность добычи биткоина достигла исторического максимума, что указывает на растущую интенсивность и конкуренцию в сфере майнинга и потенциальное увеличение энергопотребления.