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Криптовалютный фонд IBIT компании BlackRock собрал свыше 10 миллиардов долларов всего за 39 торговых дней, что свидетельствует о растущем интересе инвесторов к криптовалютам. Для сравнения, первому американскому ETF на золото, SPDR Gold Shares, потребовалось более двух лет, чтобы достичь подобного размера активов.
Аналитики отмечают, что приток средств в криптовалютные ETF и одновременный отток из традиционных ETF, связанных с золотом, может указывать на смену предпочтений инвесторов. Такой сдвиг в позиционировании активов подтверждает утверждение, что криптовалютные ETF превышают золотые ETF. Объем сделок спотовыми биткоин-фондами также значительно вырос.
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В настоящее время крупнейшим криптовалютным ETF по объему активов является Grayscale Investments с управлением на сумму 26,5 миллиарда долларов. Крупный инвестор Morgan Stanley рассматривает возможность включения спотовых биткоин-ETF на свою платформу, что может усилить интерес к таким инвестиционным продуктам.