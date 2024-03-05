Криптовалютный фонд IBIT компании BlackRock собрал свыше 10 миллиардов долларов всего за 39 торговых дней

Криптовалютный фонд IBIT компании BlackRock собрал свыше 10 миллиардов долларов всего за 39 торговых дней, что свидетельствует о растущем интересе инвесторов к криптовалютам. Для сравнения, первому американскому ETF на золото, SPDR Gold Shares, потребовалось более двух лет, чтобы достичь подобного размера активов.

Аналитики отмечают, что приток средств в криптовалютные ETF и одновременный отток из традиционных ETF, связанных с золотом, может указывать на смену предпочтений инвесторов. Такой сдвиг в позиционировании активов подтверждает утверждение, что криптовалютные ETF превышают золотые ETF. Объем сделок спотовыми биткоин-фондами также значительно вырос.

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В настоящее время крупнейшим криптовалютным ETF по объему активов является Grayscale Investments с управлением на сумму 26,5 миллиарда долларов. Крупный инвестор Morgan Stanley рассматривает возможность включения спотовых биткоин-ETF на свою платформу, что может усилить интерес к таким инвестиционным продуктам.