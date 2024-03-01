Компания Epomaker и Feker представили новую клавиатуру Galaxy80, которая обещает непревзойденное качество и инновационный дизайн

Компания Epomaker и Feker представили новую клавиатуру Galaxy80, которая обещает непревзойденное качество и инновационный дизайн. Она имеет удобную раскладку без NUM PAD, что делает ее идеальной для компактных рабочих столов.

Клавиатура также оснащена прокладками на рессорах, которые обеспечивают удобство при наборе текста. Корпус клавиатуры выполнен из полностью алюминиевого сплава, обеспечивая прочность и элегантность.

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Она также имеет превосходные звуковые характеристики, благодаря сочетанию различных материалов. Клавиатура поддерживает как проводные, так и беспроводные варианты подключения, и имеет емкий аккумулятор на 4000 мАч. Galaxy80 доступна на сайте Epomaker и Feker по цене $105,99. Варианты цветового оформления подойдут на любой вкус.