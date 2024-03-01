Несмотря на то, что карта выполнена в дизайне платы Speedster MERC серии RX 7000, XFX не стала присваивать ей название бренда

Компания XFX представила графическую карту Radeon RX 7900 GRE. Несмотря на то, что карта выполнена в дизайне платы Speedster MERC серии RX 7000, XFX не стала присваивать ей название бренда. По дизайну карта идентична RX 7800 XT Speedster QICK 319 Core Edition, с которой она, скорее всего, имеет общую конструкцию платы.

RX 7900 GRE основана на компактном корпусе "Navi 31", который, по слухам, совместим с "Navi 32", поэтому большинство пользовательских карт RX 7900 GRE имеют дизайн платы ближе к своим аналогам RX 7800 XT, чем к пользовательским картам RX 7900 XT.

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Длина XFX RX 7900 GRE составляет 33,5 см, высота - 13 см, толщина - 3 слота. Она оснащена алюминиевым радиатором с ребрами, идентичным радиатору RX 7800 XT QICK 319, вентилируемым тройкой вентиляторов. XFX присвоила RX 7900 GRE заводские разогнанные частоты 2052 МГц Game clocks, по сравнению с 1880 МГц эталонных Game clocks; при этом память осталась нетронутой на скорости 18 Гбит/с.

Карта получает питание от пары 8-контактных разъемов питания PCIe. Дисплейные выходы включают три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1. Компания не сообщила цену.