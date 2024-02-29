Transcend представила новый твердотельный накопитель MTS570P M.2-SATA
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Transcend представила новый твердотельный накопитель MTS570P M.2-SATA с защитой от потери питания (PLP) для повышения надежности хранения данных в встраиваемых системах. Этот накопитель обладает компактным форм-фактором, что делает его идеальным решением для пограничных устройств, таких как серверы, системы IoV, сетевые коммутаторы и кассовые аппараты.
Защита от потери питания является критически важной функцией в таких системах, поскольку она обеспечивает целостность данных при нестабильном электропитании или отключении питания. Накопитель MTS570P оснащен интерфейсом SATA III, флеш-памятью 3D NAND и работает в широком диапазоне температур.
Он также включает эксклюзивное программное обеспечение для мониторинга Scope Pro, которое позволяет производить удаленное управление и поддерживать производительность SSD. Transcend является ведущим брендом в области встраиваемой памяти и устройств хранения данных, стремящимся быть глобальным инноватором в этой области. SSD MTS570P поставляется с трехлетней гарантией.
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