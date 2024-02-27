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ddr22
На сайте Amazon France появилась информация об игровой мыши Razer Viper V3 Pro
По имеющейся информации, дата выхода - 28 марта, возможно, для Европы (или может быть изменена)

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Модель беспроводной игровой мыши Razer Viper V3 Pro ненадолго появилась в листинге Amazon France - преждевременно опубликованная страница, похоже, была деактивирована после того, как о ее обнаружении стало известно на популярном сабреддите Mousereview.

Интернет-ищейке SwitchBoy500 удалось сохранить подробности на паре опубликованных снимков экрана, хотя фотографий товара в удаленной записи Amazon.fr не было. По имеющейся информации, цена составила €179,99 (~$195), что неудивительно, учитывая ранее анонсированные Razer устройства премиум-уровня "Pro", хотя есть предположение, что североамериканские покупатели смогут заплатить $159 в день запуска, а в комплект поставки будет входить "HyperPolling True 8KHz Wireless Receiver Dongle".

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По имеющейся информации, дата выхода - 28 марта. Многие спецификации, похоже, совпадают с моделью DeathAdder V3 Pro от Razer, хотя одно внутреннее отличие заключается в выборе сенсора мыши. Нынешние флагманы Pro оснащены оптическим сенсором Focus Pro 30K Optical (PixArt PAW3950), в то время как грядущая Viper может получить новый оптический сенсор Focus+ Gen-2.

Некоторые комментаторы уже знакомы с Razer Viper V3 Pro, хотя и издалека - они отметили, что предрелизные образцы были замечены на соревновательных многопользовательских игровых мероприятиях. Согласно информации из социальных сетей, Некса (настоящее имя Неманья Исакович) из G2 был замечен за использованием "новой Razer Viper V3 Pro с донглом HyperPolling" на LAN-турнире Blast CS2 в январе 2024 года.

Прототипы и предварительные образцы часто отправляются профессиональным игрокам, интернет-пользователям и рецензентам, поэтому нет ничего удивительного в том, что информация о них появляется в сети за несколько недель или месяцев до официального выхода продукта на рынок. Предполагается, что Viper V3 Pro будет иметь ту же общую эстетику дизайна, что и среднеразмерная модель Viper V3 Hyperspeed. Внимательный анализ размытых турнирных кадров или фотографий позволяет предположить, что переключатель DPI у модели Pro расположен под, а не сверху (за колесиком мыши), как у варианта Razer Hyperspeed.

#razer
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