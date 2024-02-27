Сегодня, 27 февраля, AMD выпустила глобальную версию видеокарты Radeon RX 7900 GRE
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Сегодня, 27 февраля, AMD выпустила глобальную версию видеокарты Radeon RX 7900 GRE, которая ранее была доступна только на китайском рынке. Цена на эту видеокарту составит 549 долларов. AMD сравнивает ее с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070 non-SUPER.
Radeon RX 7900 GRE основана на GPU Navi 31 XL с 80 вычислительными блоками, 16 ГБ памяти GDDR6 и 256-битным интерфейсом памяти. Видеокарта должна обладать пропускной способностью 576 ГБ/с. Radeon RX 7900 GRE займет промежуточное положение между Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7800 XT.
Сравнение с NVIDIA GeForce RTX 4070 non-SUPER показывает, что Radeon RX 7900 GRE будет обеспечивать на 14% более высокую производительность и будет на 1-32% быстрее в играх, протестированных AMD. Партнеры AMD уже готовятся к выпуску видеокарты, и некоторые модели уже появились ранее.
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