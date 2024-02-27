Все ринулись в ИИ. Без него всё-равно уже ничего не будет.

Компания Lenovo представила на выставке MWC 2024 новейший портфель продуктов и решений, разработанных для работы с искусственным интеллектом. Она продемонстрировала два концептуальных устройства, ноутбук Lenovo ThinkBook с прозрачным дисплеем и адаптивный смартфон, который можно сгибать и придавать ему различные формы.

Они предлагают новые способы взаимодействия с физическими объектами и ввода в них цифровой информации. Lenovo также представила новое поколение бизнес-ноутбуков, оснащенных процессорами Intel Core Ultra и поддержкой искусственного интеллекта, обеспечивающих повышенный уровень безопасности и энергоэффективности.

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Компания также выпустила программное решение Smart Connect, объединяющее цифровые экосистемы и обеспечивающее бесшовное взаимодействие с несколькими устройствами. Все эти новые продукты и решения отражают стремление Lenovo к преобразованию ПК и устройств с помощью искусственного интеллекта, предлагая пользователям больше персонализированных возможностей и улучшая рабочие процессы и производительность.