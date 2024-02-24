Geometry Survivor - это игра, которая объединяет элементы шутера Geometry Wars с процессом выживания и прогрессией Vampire Survivors

Geometry Survivor - это игра, которая объединяет элементы шутера Geometry Wars с процессом выживания и прогрессией Vampire Survivors. Создатели игры стремились создать уникальный игровой опыт, сочетая высоко адреналиновый геймплей аркадных шутеров с глубиной стратегии и развития персонажа.

Цель игры - выжить на большой арене, сражаясь с волнами врагов и развивая способности персонажа с помощью стратегических выборов. Одним из главных препятствий, с которыми столкнулась команда разработчиков, было обеспечение баланса темпа игры, чтобы механика стрельбы была совмещена с прогрессией и выживанием. Они также провели обширное тестирование, чтобы настроить кривую сложности игры.

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Игра предлагает уникальные особенности, включая систему здоровья, где каждый объект может быть уничтожен одной пулей, а также предлагается разнообразное оружие. Использование системы компонентов сущностей повысило производительность игры, позволяя достигнуть стабильной частоты кадров даже в интенсивных моментах игры. Geometry Survivor доступна на платформах Steam, Xbox, PlayStation и Switch.