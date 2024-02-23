Supermicro представила новые системы искусственного интеллекта (ИИ) для периферийных зон
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Supermicro представила новые системы искусственного интеллекта (ИИ) для периферийных зон. Предлагая клиентам возможность использовать вычислительные возможности ИИ на периферийных устройствах, Supermicro расширяет свой портфель решений для общественных мест, розничных магазинов и промышленной инфраструктуры.
Использование серверов Supermicro с графическими процессорами NVIDIA позволяет легко настроить предварительно обученные модели и развернуть решения ИИ на периферии, улучшая время отклика и принятия решений. Supermicro также представила несколько передовых периферийных серверов, например Hyper-E, SYS-621C-TNR12R, SYS-111E-FWTR, SYS-E403-13E, SYS-211E-FRN2T и SuperEdge, которые предоставляют высокую производительность и гибкость для обработки данных ИИ на периферии.
Новые системы Supermicro, разработанные с использованием платформы NVIDIA AI, предлагают клиентам возможность использовать предварительно обученные модели в реальном времени на периферийных устройствах, где данные собираются и требуют точных решений. Такие решения ИИ могут улучшить клиентский опыт в различных отраслях, включая здравоохранение и розничную торговлю.
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