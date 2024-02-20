Samsung получила заказ на 2 нм пластины от японского стартапа по производству чипов искусственного интеллекта

Сообщается, что литейная компания Samsung Electronics получила заказ на массовое производство передового литейного узла 2 нм EUV от японского стартапа PFN (Preferred Networks), специализирующегося на разработке чипов искусственного интеллекта. Как сообщается, это первый крупный сторонний заказ для узла 2 нм.

Основанная в 2014 году компания PFN специализируется на чипах для искусственного интеллекта и IoT и была выделена из Preferred Infrastructure. 2 нм узел Samsung, называемый SF2, планирует начать массовое производство чипов в 2025 году, что означает, что большая часть 2024 года будет потрачена на тестирование, проверку и пробное производство, а запуск узла ожидается к концу года.

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По замыслу Samsung SF2 обеспечит на 25 % более высокую энергоэффективность и на 12 % более высокую производительность по сравнению с SF3 (3 нм EUV FinFET). На рынке производства полупроводников Samsung SF2 конкурирует с TSMC N2 и Intel 20A.