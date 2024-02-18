Хуанг подчеркнул важность суверенного ИИ, который позволяет стране владеть своими данными и интеллектом

Основатель и генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, выступая на Всемирном саммите правительств в Дубае, заявил, что каждая страна должна обладать собственным производством искусственного интеллекта (ИИ). Хуанг подчеркнул важность суверенного ИИ, который позволяет стране владеть своими данными и интеллектом.

Он также призвал лидеров не бояться использовать ИИ, считая его возможностью привнести местные языки и опыт в развитие этой технологии. Хуанг отметил, что NVIDIA GPU является универсальной платформой, которая демократизирует ИИ и способствует инновациям в различных сферах, включая облачные вычисления и автономные системы.

реклама

Он также отметил, что цифровые технологии должны быть доступными для всех, и программируемые языки должны быть человеческими. В рамках саммита было представлено соглашение о создании экологического центра обработки данных с использованием технологий NVIDIA.