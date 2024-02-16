Компания Creative Technology выпустила Pebble X и Pebble X Plus, качественные колонки, призванные превратить ПК в музыкальную студию благодаря мощному звуку.

Динамики 2.0 и 2.1 обладают впечатляющей мощностью до 30 Вт RMS и до 60 Вт пиковой мощности, что гарантирует превосходное качество звучания музыки, фильмов и игр. Кроме того, колонки украшены настраиваемой RGB-подсветкой, способной создать впечатляющее световое шоу в соответствии с настроением.

Pebble X оснащена двумя 2,75-дюймовыми динамиками для потрясающего звучания, а также обладает культовым дизайном с углом наклона 45°, что делает прослушивание более комфортным. В свою очередь, Pebble X Plus имеет компактный сабвуфер с двумя пассивными излучателями, который может быть легко установлен на любом столе. Pebble X Plus обеспечивает мощные басы и чистые диалоги благодаря функциям Dialog+ и BassFlex.

При подключении к ПК, эти колонки выдают 15 Вт RMS и 30Вт пиковой мощности. Их мощность увеличивается до 60 Вт при подключении к адаптеру мощностью 30 Вт или более.

RGB-подсветка предлагает 16,8 миллионов цветов и 6 встроенных пресетов, позволяя вам выбрать подходящий стиль для вашего рабочего пространства и создать захватывающую визуализацию. Колонки поддерживают проводное и беспроводное подключение, включая USB, Bluetooth 5.3, AUX 3,5 мм. Они также имеют два порта для наушников и микрофона для удобного общения.

С помощью приложения Creative для Windows можно настроить все звуковые параметры, включая 3D-звук, громкость, басы и эквалайзер. Кроме того, приложение также позволит управлять и персонализировать RGB-подсветку.

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Pebble X можно приобрести за $89,99, а Pebble X Plus - за $129,99. Предварительно заказать колонки можно на официальном сайте Creative.



