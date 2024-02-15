Динамическое освещение позволяет пользователям получить максимальную отдачу от своих RGB-устройств, обеспечивая единое восприятие на всех совместимых устройствах

Потоковая передача игр и создание контента постоянно расширяются за счет новых инструментов. Геймеры стремятся к продуктам, которые расширяют границы игры и предоставляют больше возможностей для настройки, чем когда-либо. Настраиваемое освещение - один из самых эффективных способов придать уникальную индивидуальность устройствам и впечатлениям. LIGHTSYNC RGB дает пользователям возможность безграничной настройки освещения. Теперь, с добавлением Dynamic Windows, LIGHTSYNC стал еще больше, еще лучше и еще ярче.

Динамическое освещение позволяет пользователям получить максимальную отдачу от своих RGB-устройств, обеспечивая единое восприятие на всех совместимых устройствах. Этот новый стандарт предоставляет пользователям Logitech G новый способ настройки устройств с поддержкой LIGHTSYNC, используя Windows 11 для прямой передачи освещения на устройства. Динамическое освещение позволяет сторонним приложениям Windows напрямую обращаться к светодиодам с RGB-подсветкой на подключенных устройствах. Любое совместимое устройство может получать события освещения, а любой разработчик может создавать приложения, использующие этот стандарт для управления освещением.

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LIGHTSYNC синхронизирует цвет и освещение для создания индивидуальных эффектов, оживляя игровые установки с помощью иммерсивного и реактивного освещения, полноспектральной анимации и многого другого. Вы также можете легко синхронизировать освещение со всеми клавиатурами и гарнитурами, поддерживающими LIGHTSYNC, а также с недавно выпущенными Logitech G - Yeti GX, микрофоном Yeti Orb и светильником Litra Beam LX - идеальным арсеналом для передачи отличного контента вашему сообществу.

С добавлением новых партнеров, приложений и игр в экосистему Dynamic Lighting пользователи смогут автоматически заставить все свои совместимые устройства с RGB-подсветкой танцевать под одну и ту же мелодию, сражаться с одними и теми же злодеями или даже использовать такие практические приложения, как уведомления по электронной почте или сообщениям.



