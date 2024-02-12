Экстремальное ультрафиолетовое излучение (EUV) с высокой числовой апертурой (High-NA). Компания Intel Foundry Services (IFS) станет одним из первых производителей полупроводников, которые начнут работать на новейшем оборудовании ASML

DigiTimes Asia связался с инсайдерами, работающими с производителями инструментов для производства, чтобы глубже изучить заявления, сделанные отраслевыми аналитиками в начале 2024 года - SemiAnalysis и China Renaissance предположили, что TSMC вряд ли перейдет на технологии производства High-NA EUV в течение пятилетнего периода. В последней новости рассматривается подход без модернизации в течение следующих нескольких лет: "TSMC не размещала заказов на инструменты для экстремального ультрафиолетового излучения (EUV) с высокой числовой апертурой (High-NA) и вряд ли будет использовать эту технологию в производстве по техпроцессам 2 нм и 1,4 нм (A14)".

Компания Intel Foundry Services (IFS) станет одним из первых производителей полупроводников, которые начнут работать на новейшем оборудовании ASML, хотя точные сроки не были подтверждены. Тайваньский соперник (и иногда деловой партнер) Team Blue, похоже, доволен своей существующей инфраструктурой, но отраслевые наблюдатели предполагают, что соображения стоимости являются ключевыми факторами осторожного планирования TSMC на следующее десятилетие.

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Инсайдерские источники DigiTimes считают, что TSMC не сдвинется с места как минимум до 2029 года, что, возможно, совпадет с выходом на 1 нм производственный уровень - аналитики China Renaissance полагают, что машины High-NA EUV могут быть поставлены в будущем, когда мощности будут готовы к процессу под кодовым названием "A10". В начале января TSMC опубликовала весьма амбициозный график выпуска продукции с учетом количества транзисторов (см. ниже).

Предполагается, что первые продукты по технологии 1 нм появятся в 2030 году, однако этот график может измениться в силу непредвиденных обстоятельств. Ожидается, что Intel будет "поэтапно" использовать свою коллекцию самого дорогого оборудования ASML, как только процесс 18A станет устаревшим - по мнению Tom's Hardware, 2026-2027 годы являются вполне реальными сроками.