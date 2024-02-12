Кабель EK-Loop OmniLink 6-Pin Power позволяет передавать и распределять сигналы питания и управления вентиляторами и D-RGB

Компания EK выпустила новые решения OmniLink для кабельного менеджмента ПК. Ассортимент кабелей EK-Loop OmniLink включает вентиляторы, насосы, D-RGB и кабели питания. Эти кабели помогают соединять несколько вентиляторов, упрощая управление ими. Кабели дополняют вентиляторы EK-Loop FPT и EK-Quantum Impulse, а также все продукты с D-RGB и вентиляторными разъемами.

Кабель EK-Loop OmniLink 6-Pin Power позволяет передавать и распределять сигналы питания и управления вентиляторами и D-RGB. Его можно подключить к разъемам питания, вентиляторов и D-RGB на материнской плате. Кабель EK-Loop OmniLink Molex Power подключается к разъему Molex и также передает сигналы питания и управления. Кабель EK-Loop OmniLink SATA Power используется с разъемом SATA.

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Кроме того, представлены кабельные удлинители EK-Loop OmniLink MF Extension, позволяющие увеличить радиус действия кабельного жгута на 100 мм. Все кабели выполнены в виде черной ленты для удобства интеграции и управления кабелями.